7 yaşındaki çocuk kendini vurdu iddiası
Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:51 Güncelleme:
Aydın'ın Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
