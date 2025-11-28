Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.898,70 %-0,43
        DOLAR 42,4839 %0,10
        EURO 49,2533 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.723,00 %0,84
        FAİZ 38,47 %-0,77
        GÜMÜŞ GRAM 74,98 %2,83
        BITCOIN 92.599,00 %1,30
        GBP/TRY 56,1383 %-0,24
        EUR/USD 1,1589 %-0,06
        BRENT 63,25 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 9.357,10 %0,84
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 711 milyon 848 bin lira destek ödemesi bugün yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçilere 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        711 milyon 848 bin lira destek ödemesi bugün yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

        Çiftçilerin alın teri ve emeğini korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için destekleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatına 397 milyon 115 bin 727 lira, bireysel sulama sistemlerine 108 milyon 100 bin 438 lira, sertifikalı tohum kullanımına 87 milyon 729 bin 998 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 81 milyon 411 bin 371 lira, zeytinyağına 36 milyon 524 bin 197 lira ve sertifikalı fidan kullanımına 966 bin 269 lira destekleme ödemesi yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü