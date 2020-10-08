Dolar 7.89 lirayı görürken, euroda yeni yüksek düzey 9.29 lirayı, sterlinde de 10.21 lirayı buldu.

Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı üçüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü düzenlenen ihaledi oluşan yüzde 12.48'den yüzde 12.91'e yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,147 ve 1,156 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 düşüşle 1,152.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.49 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı ve böylece, uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 miyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



Dolar en düşük 7.8628 lira ve en yüksek 7.8912 lirayı gördükten sonra, 7.88 - 7.89 lira aralığında,

Euro en düşük 9.2582 lira ve en yüksek 9.2970 lirayı gördükten sonra, 9.28 - 9.29 lira aralığında,

Sterlin en düşük 10.1807 lira ve en yüksek 10.2147 lirayı gördükten sonra 10.20 - 10.21 lira aralığında hareket ediyor.



