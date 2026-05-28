        84 yaşında kendinden kök hücre nakli yapılan sayılı hastalardan oldu

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 84 yaşındaki hastaya kendinden kök hücre nakli yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Fevzi Uğur, belinde hissettiği ağrı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

        Belindeki kitlenin ameliyatla alınmasının ardından Uğura, yönlendirildiği hematoloji bölümünde lenf kanseri teşhisi konuldu.

        NEÜ Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Demircioğlu ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Merter hastanın genel sağlık durumunu değerlendirdi.

        Değerlendirmeler sonucunda, kemoterapi sonrası ileri yaşına rağmen otolog kök hücre nakli (kendinden kök hücre nakli) yapılmasına karar verildi. Nakil sürecinin başarıyla tamamlanması sonrasında hasta taburcu edildi.

        "AĞIR BİR TEDAVİYİ TOLERE ETMESİ BİZİ DE ŞAŞIRTTI"

        Doç. Dr. Mustafa Merter, lenfomanın hematolojide sık görülen bir hastalık olduğunu, otolog kök hücre naklinin öncelikli tedavi yöntemlerinden biri olarak tercih edildiğini söyledi.

        Ancak bu tedavinin genellikle ileri yaş grubunda uygulanamadığına değinen Merter, şöyle konuştu:

        "Bu hastamız 84 yaşında. Literatür araştırmamıza göre Türkiyede bu tanıyla kendinden ilik nakli yapılan en yaşlı hasta. Dünyada ise nakil yapılan en yaşlı ikinci hasta. 86 yaşında İngiltereden bir hasta bulunuyor. Onun dışında şimdiye kadar bu tedaviyi alabilmiş en yaşlı ikinci hasta. Bu yaşta kök hücre nakli gibi ağır bir tedaviyi bu kadar iyi tolere etmesi bizi de şaşırttı. Bu yaş grubunda lenfomada beklenen yaşam süresi genellikle bir yılın altındadır. Tek şifa sağlayıcı tedavi nakildir. Yaşı nedeniyle başta tereddüt ettik ancak fiziksel performansının iyi olması nedeniyle tedaviye karar verdik."

        Tedavinin ardından hastada aktif hastalık bulgusunun görülmediğini anlatan Merter, kemik iliğinin yeniden çalışmaya başladığını, hastanın kendisini toparladığını dile getirdi.

        Merter, vakanın akademik yayın haline getirilebileceğini belirterek "84 yaşında bir hastada bu tedavinin nasıl uygulanabildiğini meslektaşlarımızla paylaşmak gerekiyor. Bu vaka, kronolojik yaştan çok kişinin fiziksel durumunun belirleyici olduğunu gösteriyor" dedi.

        HASTADAN ALINAN KÖK HÜCRE EKSİ 196 DERECEDE SAKLANIYOR

        Prof. Dr. Sinan Demircioğlu ise nakil sürecinin ortalama iki hafta sürdüğünü anlattı.

        En riskli dönemin bağışıklık sisteminin zayıfladığı süreç olduğuna işaret eden Demircioğlu, "Önce hastanın kök hücreleri damar yoluyla toplanıp eksi 196 derecede saklanıyor. Daha sonra yüksek doz kemoterapi uygulanıyor ve ardından dondurulan kök hücreler yeniden hastaya veriliyor. Bu hücreler kemik iliğinin tekrar çalışmasını sağlıyor." diye konuştu.

        Demircioğlu, ileri yaştaki hastaya uygulanan nakil sürecine ilişkin ise "Hastamız büyük zorluklar yaşamadı. Genç hastalara benzer bir süreç geçirerek tedaviyi başarılı şekilde atlattı. Şu anda yürüyerek kontrollerine gelebiliyor." dedi.

        Tedavi sürecini anlatan Fevzi Uğur ise kanser teşhisi konulduğunda üzüldüğünü ancak nakil sonrası kendisini iyi hissettiğini kaydetti.

