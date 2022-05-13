ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınava giren katılımcılar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2022 Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...