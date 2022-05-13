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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? 97. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları...

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Sınava katılan adaylar, 24 Nisan tarihinde tamamlanan Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınava giren katılımcılar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2022 Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
  • 02
    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularına çevrildi. ÖGG sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor.

    Sınav sonuçları ve sınav ile ilgili itirazlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınav soruları, ve sınavla ilgili duyurulara "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

    2022 ÖGG SINAV SONUCUNU SORGULAMA EKRANI
  • 04
    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAVI SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sına v sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
  • 05
    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek. 
  • 06
    97. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022: ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    İlgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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