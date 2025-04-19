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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Arslan Ekşi'den milli formaya veda! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Arslan Ekşi'den milli formaya veda!

        A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:52
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        Arslan Ekşi milli takıma veda etti!
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        Türk voleybolunun yetiştirdiği, A Milli Voleybol Takımı'nın imza attığı nice sayısız zaferlerde pay sahibi olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

        Milli takım kariyerini noktalayan Ekşi şu ifadeleri kullandı:

        “Değerli Voleybol Ailesi,

        20 yıldır onur ve gururla taşıdığım ay yıldızlı formaya veda zamanı geldi. Benim için,milli takımlarımızın sürekli yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir kararı vermek oldukça zor oldu.Milli takımda görev aldığım tüm süreçlerde,başta beni bu ulvi görev olan milli takım kaptanlığına layık gören Federasyon Başkanımız ve antrenörümüze,oynadığım tüm kulüplerimize,sporcu arkadaşlarıma,antrenörlerimize,staff ekibine,bizleri yurt içi ve yurt dışı maçlarımızda yalnız bırakmayan,bayrakları ile tribünlerde yer alan vefakar seyircilerimize,federasyon başkanlarımıza ve milli takımlar sorumlularımıza,basınımıza ve tabiki aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe,birikim ve deneyimlerim ile Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağımdan emin olmanızı istiyorum. Artık Milli takımımız ile sahada olmayacaksamda,tribünde ekibimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Her vedanın yeni bir başlangıç olduğu gerçeği ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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