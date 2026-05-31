Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar, Dünya Kupasına hazırlanıyor!

        11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için 2 Haziran Salı günü ABD'ye gidecek A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da basın mensuplarına açık son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

        Milli takımda Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç ve Kenan Yıldız'ın tedavilerine devam edildi. Hakan Çalhanoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ise koşulara başladı.

        Antrenmandan önce teknik ekip ve takım arkadaşları, evlenmesi dolayısıyla İsmail Yüksek'i tebrik etti.

        Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Kuzey Makedonya ile özel maçta karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarihi surlarda cinayet hazırlığı iddiası! Polise gelen ihbar önledi!

        Fatih'teki Edirnekapı surları üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!