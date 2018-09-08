Milli takım kafilesi, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Trabzon Havalimanı'na geldi.
TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, uçakla başkent Stockholm'e hareket etti.
TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2
10.09.2018 İsveç-Türkiye
14.10.2018 Rusya-Türkiye
17.11.2018 Türkiye-İsveç
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020