A Milli Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Hakan Balta!
A Milli Futbol Takımımız'da Selçuk Şahin'in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevine Hakan Balta getirildi.
A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine Hakan Balta getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi.
Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine bu ülkede başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007'de Manisaspor ve 2007-2018'de Galatasaray'da forma giydi.
Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.