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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Futbol Takımı’nda 4 değişiklik: Kenan Yıldız ikinci yarıda girdi

        A Milli Futbol Takımı’nda 4 değişiklik: Kenan Yıldız ikinci yarıda girdi

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Venezuela maçının 11'ine göre Avustralya karşısına 4 değişiklikle çıktı. Tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, müsabakaya yedek kulübesinde başlarken, ikinci yarının başında Barış Alper'in yerine oyuna dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Kenan Yıldız ikinci yarıda girdi

        A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

        KENAN YILDIZ İKİNCİ YARIDA GİRDİ

        A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

        Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

        Montella, maça kulübede başlayan Kenan Yıldız'ı ikinci yarının başında Barış Alper'in yerine sahaya sürdü.

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        TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

        ​​​​​​​Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

        Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

        BARIŞ ALPER'DEN MOHİKAN SAÇ STİLİ

        A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

        Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.

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