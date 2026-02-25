A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü!

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta ve Kuzey İrlanda maçlarının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde bu sabah salonda çalışan milliler, akşam antrenmanı ile günü tamamladı.

Akşam antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, yönetim kurulu üyeleri Fazlı Çilingir ve Tahir Ediz Kıray ile milli takımlardan sorumlu yönetici Muhammet Akçay da takip etti.

Ay-yıldızlılarda Hakkarigücü-Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan ve sağ ayak bilek bağı yaralanması tespit edilerek kadrodan çıkarılan Cansu Nur Kaya'nın yerine, Union Berlin forması giyen Fatma Şakar, kadroya dahil edildi.

Milliler, organizasyondaki ilk maçında 3 Mart Salı günü saat 17.00'de Pendik Stadı'nda Malta ile karşı karşıya gelecek. 7 Mart Cumartesi günü ise Kuzey İrlanda ile Türkiye, TSİ 22.00'de Mourneview Park Stadı'nda karşılaşacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçını 14 Nisan Salı günü İsviçre deplasmanında yapacak ve ardından rakibini 18 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de ağırlayacak. Gruptaki beşinci maçını evinde 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda ile yapacak ay-yıldızlı takım, son sınavını 9 Haziran Salı günü Malta deplasmanında verecek. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan 27 kişilik geniş kadroda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev) Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina Women's Soccer), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Fatma Şakar (Union Berlin) Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Başak İçinözbebek (ABB FOMGET), Derya Arhan (Yüksekovaspor), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)