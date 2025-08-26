Habertürk
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın liderlik için Kanada maçına çıkacak - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın liderlik için Kanada maçına çıkacak

        Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak. İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

        Giriş: 26.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:48
        Sultanlar liderlik için sahaya çıkacak!
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak.

        Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

        İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

        Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

