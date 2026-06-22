A MİLLİ TAKIM 3. MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Tüm detaylar haberimizde.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Tüm detaylar haberimizde.
TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda kaderini belirleyecek en önemli karşılaşmaya çıkıyor. Grubun üçüncü ve son maçında A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 26 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 05.00’te oynanacak.
TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.