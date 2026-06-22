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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A MİLLİ TAKIM 3. MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A MİLLİ TAKIM 3. MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        1

        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Tüm detaylar haberimizde.

        2

        TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda kaderini belirleyecek en önemli karşılaşmaya çıkıyor. Grubun üçüncü ve son maçında A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 26 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 05.00’te oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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