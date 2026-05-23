        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Dünya Kupası mesaisi!

        2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta, 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Burada da pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik uygulamalar üzerine çalışıldı. Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dahilinde çalışırken, dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine de devam edildi.

        Öte yandan antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Ayaz, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı. Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

