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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine 3 aday! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine 3 aday!

        A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor... TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantıda Alman hocayla yolları ayırma kararı alması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise çarşamba günü Kuntz'la yapacağı toplantıda sözleşme fesih şartlarını görüşecek. Yeni hocayı bu hafta sonuna kadar açıklamak isteyen TFF'nin, Kuntz'un yerine 3 ismi gündemine aldığı öğrenildi.

        İnanç Ergülen
        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 19.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:52
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        A Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 2 puan kaybeden Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağındaki isim haline gelmişti. TFF kanadı Alman hocaya desteğini Ermenistan maçının ardından da gösterirken, Başkan Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçına Kuntz çıkacak" demişti.

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        Milli Takım'da ne olduysa Japonya maçının ardından oldu. Belçika'da oynanan hazırlık maçında Milliler rakibi karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrılırken, Kuntz'un mücadele sonrası sözleri deprem etkisi yarattı. TFF, takım ve Hakan Çalhanoğlu'na yönelik suçlamalar, ayrılığı getirdi.

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        NE DEMİŞTİ?

        Kuntz, Japonya maçından sonra basın toplantısında, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu bu. Futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

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        TFF DESTEĞİNİ ÇEKTİ

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından, TFF yönetimi Kuntz'a desteğini tamamen çekti. Başkan Büyükekşi, Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye verdiği demeçte; "Kendi ayağına sıktı" dedi. Alman hoca ile yolların ayrılması bir numaralı gündem haline gelirken, Milli Takım için yeni bir hoca arayışı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, bugünkü yönetim kurulu toplantısında Milli Takım'ın geleceğini masaya yatıracak. Kuntz yarın için Riva'ya davet edilirken, Alman hocayla fesih işlemleri görüşülecek ve ayrılık şartları konuşulacak. Hafta sonuna kadar ise Milli Takım'ın yeni hocasının resmen duyurulması bekleniyor.

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        YENİ HOCA KİM OLACAK?

        Milli Takım teknik direktörlüğü için masada ismi olan adaylar; Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Joachim Löw... TFF yönetimi, ekim ayrındaki kritik Hırvatistan ve Letonya maçları öncesi yeni hoca konusunda bir an önce karar vermek istiyor. Yerli hoca ile yabancı hoca tercihi arasında kalan TFF, kararını verdikten sonra bu üç isimden birinin A Milli Takım'ın yeni hocası olması bekleniyor.

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