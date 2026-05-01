A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:27
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuva öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.
Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Milliler ilk maçını Avustralya'yla, ikinci maçını Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçını ise ev sahibi ABD ile yapacak.
