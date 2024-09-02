Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında Galler ve İzlanda ile mücadele edeceği geçtiğimiz Şubat ayında yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. A Milli Futbol Takımı’nın 2024 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın 28 kişilik aday kadroyu belirlemesinin ardından futbolseverler Galler-Türkiye ve Türkiye-İzlanda maçlarının oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı Peki, Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maç fikstürü...