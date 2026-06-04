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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A Milli Takım Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

        A Milli Takım Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

        Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 04:21 Güncelleme:
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        A Milli Takım Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

        Florida Blue Training Center'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

        A Milli Takım'da Kenan Yıldız takım otelinde fitness salonunda çalışma yaptı. DHA'da yer alan habere göre antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu daha sonra çalışmalarına bireysel olarak devam etti. Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

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        TFF VE TBF BAŞKANLARI ANTRENMANI BİRLİKTE İZLEDİ

        Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

        Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Türkiye A Milli futbol Takımı
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