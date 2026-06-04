A Milli Takım Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

Sigorta Sektörü 2026'ya nasıl başladı? Sigorta primlerinde branş dağılımı ne? DASK ve konut sigortasına talep nasıl? Afetlerin sigorta primlerine etkisi ne? DASK sigortası teminatları nelerdir? Kasko primlerinde artış var mı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ... Daha Fazla Göster

Sigorta Sektörü 2026'ya nasıl başladı? Sigorta primlerinde branş dağılımı ne? DASK ve konut sigortasına talep nasıl? Afetlerin sigorta primlerine etkisi ne? DASK sigortası teminatları nelerdir? Kasko primlerinde artış var mı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel anlattı. Daha Az Göster