A Milli Takım, Paraguay ile ilk kez Dünya Kupası'nda karşılaşacak

SAMP/T hangi füzeleri durdurabilir? "Çelik Kubbe'de"de eksik parça SAMP/T mı? NATO neden SAMP/T bataryası yolladı? SAMP/T NATO liderlerini mi koruyacak? NATO'da Türkiye ağırlığı artıyor mu? Türkiye SAMP/T projesine katılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Editörü Deniz Gez, Eski Hava Kuvvetl... Daha Fazla Göster

SAMP/T hangi füzeleri durdurabilir? "Çelik Kubbe'de"de eksik parça SAMP/T mı? NATO neden SAMP/T bataryası yolladı? SAMP/T NATO liderlerini mi koruyacak? NATO'da Türkiye ağırlığı artıyor mu? Türkiye SAMP/T projesine katılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Editörü Deniz Gez, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Seren anlattı. Daha Az Göster