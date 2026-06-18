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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım, Paraguay ile ilk kez Dünya Kupası'nda karşılaşacak

        A Milli Takım, Paraguay ile ilk kez Dünya Kupası'nda karşılaşacak

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü San Francisco Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile mücadele edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Paraguay ile ilk randevu!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Paraguay ile karşılaşacak.

        Milliler, grubun ilk müsabakasında Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Paraguay ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD’ye 4-1 yenildi.

        İlk maçtaki kötü sonucu unutturmak isteyen ay-yıldızlılar, Paraguay karşısında galip ayrılmak istiyor.

        PARAGUAY İLE İLK RESMİ MAÇ

        Türkiye, Paraguay ile bugüne kadar resmi müsabakalarda karşı karşıya gelmedi. İki ülke sadece 17 Haziran 1995 tarihinde hazırlık maçında rakip olurken, mücadele 0-0 berabere sona erdi.

        MİLLİLERİN 653. KARŞILAŞMASI

        A Milliler, 363’ü resmi, 289'u özel toplam 652 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 242 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 929 gole engel olamadı.

        MONTELLA'NIN 35. MÜSABAKASI

        Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 25'i resmi, 9'u da özel olmak üzere 34 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

        IVAN BARTON DÜDÜK ÇALACAK

        Türkiye - Paraguay karşılaşmasını El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Müsabakada Oshane Nation dördüncü hakem, Trinidad ve Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        Millilerde, Paraguay karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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