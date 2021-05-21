A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi değerlendirmede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi değerlendirmede bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacakları açılış maçının önemine dikkati çekerek hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi aday kadroya çağrılmayan oyuncuların tepkileri hakkında, "Herkes kendisine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına işini yapsın daha iyi" dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi değerlendirmede bulundu

Şenol Güneş, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi milli takımın son durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

EURO 2020'ye iyi bir sonuç alarak başlamak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Açılış maçında karşılaşacağız. Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer alan ve futbol ülkesi olan bir takım. İtalya maçında iyi oynamak ve başarılı olmak bize çok büyük katkı yapacak. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi bitirmez. İtalya maçını kazansak da yine garanti değil, Galler ve İsviçre karşılaşmaları da önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için de güzel futbol oynamak ve fair play duygularından asla vazgeçmemek." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, yarı final maçlarının yanı sıra finale ev sahipliği yapacak Wembley Stadı'nın kendisi için ne ifade ettiği yönündeki soruya ise "Wembley güzel saha. Londra önemli. Gruptan çıktıktan sonra gidebiliyor ya da direkt finalde orada olabiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum ama buna takılmam, öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak." şeklinde cevap verdi.

Gruptaki rakiplerin oyun tarzını da değerlendiren Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Galler yeni bir takım yaptı. Ryan Giggs ayrıldı ve yeni bir hoca geldi. Genelde İngiltere'de oynayan üst seviye oyunculara sahip. Savunmayı iyi yapan ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre de üst seviye bir takım. Oyuncuları iyi liglerde görev yapıyor. Teknik özelliği iyi ve hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takım. İtalya ise her ikisini de iyi yapıyor. Takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncular öne çıkabilir. Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız fakat onlarla yarışabileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi verebileceğimizi biliyoruz. Kendimizi buna göre hazırlıyoruz."

"SERDAR DURSUN'U İLERİDE TABİİ Kİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Şenol Güneş, Almanya'da sergilediği performansla gündeme gelen ancak milli takım kadrosunda yer almayan Serdar Dursun'u ileride değerlendirebileceklerini ifade etti.

Serdar Dursun'un başarısını önemsediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Serdar ile Kenan Karaman aynı ligde oynuyor. Ancak Kenan'ı kullandığımız için 'Burak'tan sonra Kenan mı Serdar mı?' derseniz Kenan'ı düşünüyorum. Belki ileride konuşulabilir. Yetenekleri var. Son maçlarda daha çok toparladı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Şu an tercihimiz Burak, Kenan, Enes oldu. Bu kamp için takımla tanışsın, beraber olsun, direkt bir santrfor düşündüğüm için de Halil Dervişoğlu'nu düşündüm. İleride tabii ki değerlendirebilir." şeklinde konuştu.

"HER MEVKİDEN OYUNCUNUN AVRUPA'YA GİTMESİNİ İSTİYORUM"

Geniş bir kaleci rotasyonuna sahip olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istediğini belirtti.

Bu sene Türk kalecilerin Avrupa'ya transfer olabileceğini dile getiren Güneş, "Kaleci farklı bir konumda. Takımlar kalecilerden pek vazgeçemiyor. Muslera varken Galatasaray kaleci almaz. Takımlar oturan kalecileri satmaz. Kaleciyi bırakırsanız dengeler bozulur. Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak. Belki ondan sonra 3-4 oyuncu daha gidecek. Gidenler, başka oyuncuların da önünü açıyor. Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkeye döviz kazandırmasını, ülkenin tanıtımına katkı yapmasını isterim. Giden oyuncuların sayısının çok olmasını isterim, bu sene olacak gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla sayıda oyuncu üretmeleri gerektiğini aktaran Şenol Güneş, "Biz kaleci, stoper, forvet, orta saha oyuncularını hazır almaya çalışıyoruz. Artık Burak'ın gidişiyle bu değişti. Daha önce de Cenk gitmişti ama o fazla oynayamadı. Burak bir çıkış yakaladı. Umarım sayıları artar. Gidecek ilk kaleci de örnek olacaktır, onun gidişi önemli. Kaleci yalnız adamdır. Yalnızlığını da hissettirmeden takımı taşıması gerekir. İnşallah başarılı kalecilerimiz bu sene gider. Şu an 4 kalecimiz var. Ayrıca Berke, Ersin, Doğan, İrfan Can var. Birçok kaleciye sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

"SİTEM YAPACAĞINA İŞİNİ YAPSIN"

İlk etap kamp çalışmaları öncesi açıkladığı 30 kişilik aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili Şenol Güneş, "Herkes özgürdür. Kendi iradesi içinde davranışlarından sorumludur. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Burak'ı bazen oynatmadım, o zaman kazandım ben onu. Almadığım için oyuncular bana kızmasın. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takım kampına katılan futbolcuların çok mutlu olduğunu dile getiren Güneş, "Oyuncuları yeniden sıfırlayıp onların şampiyonaya hazır olmasını bekliyoruz. Kampın ilk bir haftasını fiziksel ve zihinsel yenilenme olarak düşündük. Birlikte yapacağız. Gelecek haftadan itibaren taktik idmanlara daha fazla ağırlık vereceğiz. İdmanlarımızı genellikle akşamları yapıyoruz. Sabahları ise özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mevcut oyuncularımızın daha güçlü olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Kendi planlarımızı çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'nin beklediği güzel futbol ve iyi sonuçlarla şampiyonadan ayrılırız." diye görüş belirtti.

"PANDEMİ KOŞULLARI HAZIRLIK MAÇLARINI ETKİLEDİ"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlık maçı programında değişiklik yaptıklarını kaydeden Şenol Güneş, şunları aktardı:

"Maalesef pandemi koşulları hazırlık maçlarını da etkiledi. Belçika ve Kuzey İrlanda ile maç yapacaktık ancak olmadı. Moldova ile maç oynayacağız. Kuzey İrlanda gelmek istemedi. Arnavutluk ile özel maç için konuştuk onlar da hazırlık müsabakası için Galler ile anlaştı. Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Onlar burada. Şu an şartlar bunu gerektiriyor. Güçlü takım olarak Belçika'yı istiyordum. Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık ancak Belçika hükümeti izin vermedi. Çok olumsuz bakmıyorum. Oyun gücümüz var, sakatlık geçirmeden oyunumuz oynamak istiyoruz. Norveç ve Hollanda maçları önemli ölçü zaten bizim için. Tabii büyük takımlarla hazırlık maçı yapsak daha iyiydi ama olmadı. Kapanan ve zayıf takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları aşmak için bir fırsat olabilir. İlk 2 maçı tüm oyuncuları görmek için yapacağız."

"BURAK YILMAZ'A HAKSIZLIK YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon Fransa'nın Lille takımında sergilediği performansla dikkati çeken Burak Yılmaz'ın milli takım için öncelikli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek olgusunu bize gösteren Burak Yılmaz'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Maddi değeri 5 ise 50 olmalıydı, oyuncu karakteri olarak saygınlık değeri yüzde 50 ise 80 ya da 100 olmalıydı. Burak bizim için öncelikli bir oyuncu. Bu bir eğitim meselesi. İnsanımızı dışarıda değil içeride üretmemiz gerekiyor. Buna örnek olarak Kovid-19'a karşı aşıyı bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Hanım'ı gösterebiliriz. Buradan Avrupa'ya gidip çok başarılı olan insanlarımız var. İmkan ve zaman verilirse Türk insanının neler başaracağını biliyoruz."

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de fazla süre alamayan Cengiz Ünder'in son durumuyla ilgili Şenol Güneş, "Cengiz Ünder'in fiziksel bir sorunu yok. Sadece takımında oynamamanın verdiği moral bozukluğu ve sıkıntıları var. Cengiz'i hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Maçlarda göreceğiz, iyi olacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve hırslı. Hedefin büyük olduğunu biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"LİGİMİZDE TEMPOMUZUN YAVAŞ OLMASI FUTBOLUN KEYFİNİ KAÇIRIYOR"

Süper Lig'in son haftalarda heyecanlı bir şampiyonluk yarışına sahne olduğunu ve Beşiktaş'ın hak ederek mutlu sona ulaştığını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı şampiyon oldukları için kutluyorum. Ligimizde iyi oyuncular ve hocalar var ancak daha hızlı ve tempolu oynamak durumundayız. Kazanmaya dönük düşünürken, tempomuzun yavaş ve yavan olması futbolun keyfini kaçırıyor. Son haftalarda goller fazla oldu, beklenmeyen sonuçlar çıktı. Hep şüphe üzerine gittik, bunu bırakalım. Yönetimler ve hocalar bunu çok fazla kullandılar ancak lig bittikten sonra bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemlere değil takımlara ve oyunculara bağlı olarak sonucun ortaya çıktığını biliyoruz. Eksiklerimiz giderelim, analizimizi yapalım. İnşallah seneye daha iyi bir lig olur."

Şenol Güneş, Süper Lig'de ve kupada Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın'ı başarılı bulduğunu belirterek, tebrik etti.

Güneş, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili de, "Futbol zekası, işine olan sevgisi ve hırsıyla en iyisini yapacağını düşünüyorum. Emre, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte teknik direktörlüğe başladı. Kendisi de büyük bir marka. Camianın içinden biri. Sevdiği bir takım. İnşallah başarılı olur. Birçok üst düzey oyuncumuzun antrenör olmasını çok isterim, Emre'nin de kendisini hazırladığını düşünüyorum. Başarılar diliyorum." diye görüş belirtti.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakamlara bakarsak 2002'ydi. Şimdi 2022. Rakamlar benzer, 2 ve 0 ile gidiyoruz. Rakamlar bize uğurlu gelir inşallah. Uzak Doğu'ya gitmiştik, şimdi Yakın Doğu'ya gideceğiz. Biz doğudan geldik, güneş doğudan doğar diyoruz. Heyecanımız var, beklentimiz büyük. Benim için de final olur inşallah, dünya kupasına ikinci defa katılmak. Beni onurlandırır ve mutlu eder. Önemsiyorum."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da ayın futbolcusu Burak Yılmaz
FUTBOLYine başardı!
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas projelerini ve çalışmalarını anlattı
FUTBOLTesis projesini ilk kez açıkladı
Kayserisporlu Doğan'a Beşiktaş ve Fenerbahçe talip
FUTBOLDoğan yarışı!
TT Stadı'nda zemin değişiyor
FUTBOLTT Stadı'nda zemin değişiyor
ÇİFTE BOMBA! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi
FUTBOLKartal'dan çifte bomba!
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk değerlendirmesi
FUTBOL"Avrupa'da oynama hayalim var"
Beşiktaş Kulübü'nün idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi
FUTBOLBeşiktaş'tan erteleme açıklaması
Denizlispor'da Recep Niyaz sözleşmesini feshetti
FUTBOLRecep Niyaz sözleşmesini feshetti
Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı
FUTBOLBeşiktaş poster çekimi yaptı
Gaziantep, Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı
FUTBOLAntep'te 5 yıllık imza