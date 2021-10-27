A Spor yayın akışı Türkiye Kupası maçları sebebiyle sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR YAYIN AKIŞI - 27 EKİM 2021
12:00 Spor Ajansı
13:00 Kocaelispor - Bayburt Ö.i
15:00 Spor Bülteni
15:30 B.b Erzurumspor - Nazilli Bld
17:30 Spor Bülteni
18:00 Bursaspor - Ceyhanspor
20:00 Spor Bülteni 20:45
Y. Kayserispor-artvinHopaspor
22:30 Ztk Özetler
23:00 Son Sayfa
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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