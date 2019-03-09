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A101 MAĞAZALARI HAKKINDA

A101 resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; "A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.