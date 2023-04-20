Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 20 Nisan 2023 kataloğunu yayınladı. A101, her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü 'Aldın Aldın' fırsatları ile satışa sunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ve Ramazan Bayramı'na özel ürünlerin yer aldığı 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 20 Nisan 2023 kataloğunda yer alan lüks marka cep telefonu, robot süpürge, lazer projeksiyon dikkat çekti. İşte A101 aktüel 20 Nisan Perşembe indirim kataloğu tam fiyat listesi...