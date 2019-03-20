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A101 21 Mart 2019 kataloğu yayınlandı. Yarın hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. A101 takipçilerine büyük sürpriz ise Honor 8A akıllı cep telefonu oldu. SEG çamaşır makinesi ise 1.299,00 TL. İşte A101 21 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...

Elton full hd tv 1,699,00 TL

Hı-Level uydu alıcılı led tv 1.099,00 TL

Piranha bluetooth kulaklık 59,95 TL

Piranha gaming klavye 29,95 TL