A101 21 Mart 2019 kataloğu yayınlandı. Yarın hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. A101 takipçilerine büyük sürpriz ise Honor 8A akıllı cep telefonu oldu. SEG çamaşır makinesi ise 1.299,00 TL. İşte A101 21 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...
Elton full hd tv 1,699,00 TL
Hı-Level uydu alıcılı led tv 1.099,00 TL
Piranha bluetooth kulaklık 59,95 TL
Piranha gaming klavye 29,95 TL
SEG çamaşır makinesi 1.299,00 TL
SEG bulaşık makinesi 999,00 TL
HONOR 8A cep telefonu 1.299,00 TL
Atlas benzinli tırpan 379,95 TL
Atlas benzinli ağaç kesme motoru 299,95 TL
Asya lale 6,95 TL
Saksılı gül 24,95 TL
Büyük balkon saksısı 6,00 TL
Küçük balkon saksısı 3,75 TL
Bahçe şeti 16,95 TL
Yuvarlak saksı 2,75 TL
Arzum saç maşası 99,00 TL
Kiwi elektrikli cezve 29,95 TL
Sunny saç kurutma makinesi 49,95 TL
Tek kişilik nevresim seti 34,95 TL
Çift kişilik nevresim seti 44,95 TL
Ezme granit karnıyarık tenceresi 69,95 TL
Ezme granit tava 42,50 TL
Katlanabilir süzgeç 6,50 TL
Benekli kase 3,95 TL
5 raflı kapaksız kitaplık 95,00 TL
Sandalye 49,95 TL
Yer sofrası 39,95 TL
Katlanabilir masa 69,95 TL
Molfix çocuk bezi seti 64,90 TL
Haribo yumuşak şeker 2,95 TL
Makyaj temizleme suyu ve pamuk 7,95 TL
Rexona deodorant 16,75 TL
Miss sıvı bulaşık deterjanı 10,95 TL
Dondurulmuş bütün hindi 12,95 TL
Torku frema kakaolu fındık kreması 19,95 TL
Orkide bitkisel margarin 15,95 TL
Dondurulmuş piliç döner 17,95 TL
Juss hindistan cevizli aromalı içecek 2,95 TL
Juss mango meyveli içecek 2,95 TL
Juss armutlu içecek 2,95 TL
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