A101 aktüel kataloğu yayında! İşte güncel fiyat listesi
A101'de ay sonuna özel ürünler dikkat çekiyor. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları ile gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 30 Ocak A101 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101'de haftanın aldın aldın fırsatları...
A101'de ay sonuna girilmesiyle farklı fırsatlar alıcıyla buluşmaya hazırlanıyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri bulunuyor. İşte 30 Ocak A101 aktüel ürünler tam liste...
A101 AKTÜEL KATALOĞU İLE FİYAT LİSTESİ
Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.999 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 17.999 TL
Reeder S23 Pro Max 4.799 TL
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL
Kesme Makinesi 699 TL
Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 1.599 TL
Pierre Cardin Epilatör 499 TL
Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 399 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 849 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 1 Litre 219 TL
Pratik Basmalı Rondo 169 TL
Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL
Oscar Yaylı Yatak 2.150 TL
Duvar Saati 169 TL
Yastık Alezi 59 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
Puzzle Eva Oyun Halısı 349 TL
Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL
Elbise Askısı 6'lı 29 TL