A101 8 Mart'ta sona erecek aktüel ürünler kataloğunda, gıda ürünleri öne çıkıyor. A101'de bu hafta, haftanın yıldızları ve çok al az öde kataloglarında gıda ürünlerinin yanı sıra şampuan ve ıslak mendil de indirimde olan kişisel bakım ürünleri arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler listesi haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
400 gram Torku Banada fındık kreması 8,25 TL
950 gram Karlıdağ tereyağ 32,95 TL
200 gram Keskinoğlu Gedik Piliç kebap 2,05 TL
200 gram çerezya kabak çekirdeği 4,45 TL
405 gram Dr Oetker dondurulmuş karışık pizza 10,95 TL
400 gram Çizmeci Time kremalı rulo gofret 7,75 TL
100 gram Milka çilekli yoğurt dolgulu çikolata 3,45 TL
500 Gram nimet yağlı gevrek 4,75 TL
Portakal kilogram 2,85 TL
Ithal muz 9,95 TL
Bayan jakarlı atlet 5,95 TL
550 mililitre Dove şampuan çeşitleri 12,75 TL
250 gram Vera margarin güçlü alımda 4,25 TL
600 gram Ezine tam yağlı olgunlaştırılmış peynir çeşitleri ikili alımda 29,90 TL
120 gram Dardanel poşet ton balığı ikili alımda 15,45 TL
Freşa limonlu maden suyu 6 x 200 mililitre 21, 45 TL
100 gram Kahve Dünyası Türk kahvesi Üçlü alımda 9,95 TL
100 gram Nurettin Kocatepe Türk kahvesi üçlü alımda 9,95 TL
Mendiva ıslak cep mendili 3 x 15 adet Üçlü alımda 5,95 TL
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