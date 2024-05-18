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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet indirimde! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri bu hafta neler? - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli moped indirimde! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

        Aldın Aldın sloganıyla A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta a101 indirimlerinde elektrikli moped, akıllı bileklik, derin dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, davlumbaz yer alıyor. Ev ihtiyaçlarında eksiklikleri olanlar için kazanlı ütü, mikrodalga fırın, dik süpürge indirimli olacak. İşte 23 Mayıs 2024 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftaki indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:09
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        A101 Aldın Aldın katalog listesinde bu hafta yeni indirimler yer alıyor. Koltuk takımından, elektronik aletlere varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim bulunuyor. Her hafta Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yenileniyor. Peki A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2024

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        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL

        SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 T

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        SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

        Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

        Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL

        Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL

        Renkli Cam Sunum Tepsisi ve Supla 49,50 TL

        Simax Borosilikat Tencere 349 TL

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        Borosilikat Demlik 169 TL

        Plastik Kılıflı Cam Matara 79,50 TL

        Cam Sprey Yağdanlık 69,50 TL

        Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TLToshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL

        Piranha Akıllı Bileklik 219 TL

        Piranha Kablolu Kulaklık 179 TL

        SEG Buzdolabı 7.999 TL

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