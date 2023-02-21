Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101 23 Şubat Perşembe günü itibarıyla satışa çıkacak olan indirimli ürünler kataloğunu paylaşıldı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip edilen 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan airfryer yağsız fritöz ve köşe takımı dikkat çekti. İşte, 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim kataloğu tam fiyat listesi...