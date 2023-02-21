Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. A101 23 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, airfryer yağsız fritözden köşe takımına kadar onlarca ürün indirimli fiyatıyla satışa sunulacak. İşte, 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim kataloğu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101 23 Şubat Perşembe günü itibarıyla satışa çıkacak olan indirimli ürünler kataloğunu paylaşıldı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip edilen 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan airfryer yağsız fritöz ve köşe takımı dikkat çekti. İşte, 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim kataloğu tam fiyat listesi...
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    A101 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    55'' Ultra HD Smart Led TV 6.999,00 TL

    Cep Telefonu 12.199,00 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    10 kg Çamaşır Makinesi 6.299,00 TL

    8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599,00 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Airfreyer Yağsız Fritöz 5.399,00 TL

    Doğrayıcı 279,00 TL

    Çay Makinesi 299,00 TL

    El Belnder Seti 479,00 TL

    Elektrikli Cezve 199,00 TL

    Dik Süpürge 599,00 TL

    Buharlı Kırışık Giderici 379,00 TL

    Erkek Bakım Seti 259,00 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Köşe Takımı 7.999,90 TL

    Koltuk 4.199,90 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Servis Gereçleri 55,00 TL

    Opal Fırın Kabı 49,95 TL

    Motivasyon Matarası 39,95 TL

    Borosililkat Demlik 134,95 TL

    Bambu Kapaklı Borosiliilkat Kupa 24,95 TL

    Fincan Seti 119,95 TL

    Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Gaming Klavye 139,00 TL

    Oyun Kolu 29,95 TL

    Gaming Mouse 79,95 TL

    Gaming Kulaklık 149,00 TL

    PC Kamera 79,95 TL

    Powerbank 199,00 TL

    Smart USB Bellek 109,00 TL

    Şarj Kablosu 34,95 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Kanatlı Kurutmalık 219,95 TL

    Ütü Masası 329,95 tL

    Büyük Boy Valiz 649,00 TL

    Orta Boy Valiz 549,00 TL

    Katlanır Sele 149,95 TL

    4+1 Merdivden 349,95 TL

    Oyuncak Bebek Pasta/Hamburger Seti 139,95 TL

    Oyuncak Evcil Hayvan Seti 94,95 TL

    Türk Klasikleri 9,95 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Çift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtülü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599,00 TL

    Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149,00 TL

    Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 109,00 TL

    Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 34,95 TL

    Bayan Desenli Tek Alt 89,95 tL

    Bay Kapüşonlu Sweatshirt 119,00 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Osmancık Pirinç 135,00 TL

    Pilavlık Bulgur 75,00 TL

    Rafine Tuz 38,50 TL

    Salatalık Turşusu 44,50 TL

    Dondurulmuş Piliç Baget 39,90 TL

    Çiçek Balı Çeşitleri 74,90 TL

    Beyaz Peynir 105,00 TL

    Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 67,50 TL

    Gazlı İçecek Çeşitleri 10,50 TL

    Bisküvi Pötibör 33,95 TL
  • A101'e airfryer yağsız fritöz geliyor! 23 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi! Bu hafta A101'de neler indirimde?

    Bebek Bezi Çeşitleri 139,00 TL

    Mop Temizlik Kova Seti 275,00 TL

    Toz Deterjan Çeşitleri 189,90 TL

    Bulaşık Deterjanı 45,00 TL

    Bulaşık Makinesi Tableti 249,00 T

    Çamaşır Suyu Çeşitleri 43,90 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.