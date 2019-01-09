Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Bal, Fenerbahçeli Aatif'ın transferini bitireceklerini ifade etti.

Yılmaz Bal'ın açıklamaları şöyle:

"Aatif'ın menajeriyle görüştüm. Bu transferden sonuç alacağız. Aatif'ı Rizespor'a kazandıracağız. Aatif, Rizespor'u istiyor. Aatif'ın Rizespor'la ilgili düşüncesi olumlu."

"Muğdat Çelik, Galatasaray'da kalıyor. Bundan dolayı Muğdat'ın transferi olmadı. Ahmet Çalık'la görüşmemiz olmadı. Ahmet gündemimizde yer almadı."

"Robin Yalçın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Biz de Robin'in kararına saygı duyduk. Robin Yalçın'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshettik."

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