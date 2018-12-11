Avrupa Birliği'nde (AB), otomobil imalatçısı ülkeler ile çevre duyarlığını önemseyen parlamenterler arasında, otomobiller ve kamyonetlerde karbondioksit salımlarının ne kadar düşürüleceği konusunda bir uzlaşma sağlanamadı.

Söz konusu tartışma bir süredir devam ediyor. Taraflardan AB içindeki en büyük otomobil imalatçısı olan Almanya, ağır limitlerin sektöre ve istihdama zarar vereceğini savunuyor. Avrupa Komisyonu ise, karbondioksit salınım düzeylerinin 2030 yılına kadar, 2021 için belirlenen sınıra kıyasla yüzde 30 oranında düşürülmesini öneriyor.

2030'A KADAR YÜZDE 40 AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Komisyonu'nun önerisini Almanya desteklerken, Hollanda ve Fransa gibi bazı AB ülkeleri ise bu sınırın yüzde 35'e yükseltilmesini istiyorlar. Ayrıca, 2025 yılı için de bir ara hedef benimsenmesi talep ediliyor.

Avrupa Parlamentosu Ekim ayında yaptığı oylamada bu sınırı yüzde 40 olarak belirlemiş durumda. Her ne kadar otomotiv sektörü karara itiraz etsede, yol açtığı karbondioksit salımları yükselmeye devam eden tek sektör olan ulaşım sektörüne 2030 yılına kadar getirilecek kısıtlamalar ile salınımların yüzde 40 düşürülmesi hedefine ulaşılması hedefleniyor.

KAMYONLAR DA TARTIŞILIYOR

AB ülkeleri kamyonların yol açtığı salımların nasıl azaltılacağını kendi içlerinde ayrıca tartışıyorlar. Kuzey yarıkürede yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklıklar, iklim değişiminin hızlandığı kaygılarını güçlendirerek, bazı AB ülkelerinin salımların planlanandan daha hızlı kısılması çağrılarına yol açtı.

Paris'te 2015 yılında varılan iklim anlaşmasından bu yana düzenlenen en büyük iklim konferansı olarak tanımlanan toplantılar halen Polonya'nın Katowice kentinde devam ediyor. Bu konferansa AB de katılıyor. Konferansın amacı, küresel ısınmanın sınırlandırılması için bir kurallar dizisi üzerinde anlaşabilmek.

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