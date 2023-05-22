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Haberler Teknoloji Uygulama AB'den Meta'ya veri aktarımı sebebiyle rekor para cezası!
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AB'den Facebook'un ana şirketi Meta'ya veri aktarımı sebebiyle rekor para cezası geldi!

Meta, ABD veri aktarımları nedeniyle AB'de 1,2 milyar Euro'luk rekor para cezasına çarptırıldı

AB'den Meta'ya veri aktarımı sebebiyle rekor para cezası!
HABERTURK.COM

Teknoloji firmalarının kişisel verileri depolama ve dağıtması gündemi her geçen gün daha fazla meşgul ederken, Avrupa Birliği'nden Facebook'un sahibi Meta'ya rekor bir ceza geldi.

VERİ AKTARIMINI DURDURMA EMRİ VERİLDİ

AB, Meta'yı 1,2 milyar Euro'luk (1,3 milyar dolar) rekor bir para cezasına çarptırdı. Avrupa Birliği veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya şirketine karşı aldığı bu karar ile birlikte, Avrupa'daki Facebook kullanıcılarından toplanan verilerin ABD'ye aktarılmasını durdurma emri verdi.

İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği olarak bilinen dönüm noktası niteliğindeki veri gizliliği yasasını yürürlüğe koymasından bu yana geçen beş yıl içinde potansiyel olarak en önemli olanlardan biri. Düzenleyiciler, şirketin AB'nin en yüksek mahkemesinin Atlantik üzerinden gönderilen verilerin Amerikan casus ajanslarından yeterince korunmadığına dair 2020 tarihli kararına uymadığını açıkladı.

YALNIZCA FACEBOOK İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Açıklanan karar, Meta'nın da sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp için değil, yalnızca Facebook için geçerli. Meta, karara itiraz edeceğini ve Facebook'un Avrupa Birliği'ndeki hizmetinde derhal bir kesinti olmayacağını söyledi.


Şirketin Avrupa'daki Facebook kullanıcılarının verilerini (fotoğraflar, arkadaş bağlantıları, doğrudan mesajlar ve reklamları hedeflemek için toplanan verileri içerebilecek bilgiler) gözlem altına alması için birkaç adım kaldı. Karar, Meta'nın uyması için beş aylık bir ödemesiz süre ile birlikte geliyor. Şirketin temyizi potansiyel olarak uzun bir yasal süreç oluşturacak.

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