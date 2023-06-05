Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim
ABONE OL

AB'den "yapay zeka metin ve görsellerini etiketleyin" çağrısı

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketlerinden yapay zeka tarafından üretilen metin ve görsellere tanımlayıcı etiket koymaları talebinde bulundu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, dezenformasyon yaratan AI üretimi metin ve görseller için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı

AB'den
AA / HABERTURK.COM

Dünya çapında yapay zekaya yönelik karşıt hareketler giderek genişliyor. Taraftarı ve kullananı olduğu kadar endişeleri de harekete geçiren yapay zeka teknolojisi ile ilgili bu kez etiketleme çağrısı geldi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, birliğin dezenformasyonu önlemek için uygulamaya başladığı dijital platformlara yönelik gönüllü kurallar hakkında Brüksel'de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

RİSKLER VE OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA KOYUYOR

Yeni yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artıran yollar ve ifadeler sunabileceğini ancak bunların karanlık bir yönü de olduğunu anlatan Jourova, yapay zekanın dezenformasyonun yayılması konusunda yeni riskler ve olumsuz sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Jourova, "Chat GPT gibi gelişmiş sohbet robotları, birkaç saniye içinde karmaşık, iyi kanıtlanmış içerik ve görseller oluşturma yeteneğine sahip durumda. Görüntü oluşturucular, hiç gerçekleşmemiş olayların gerçek görünümlü resimlerini oluşturabiliyor. Ses yazılımları, birkaç saniyelik bir örneğe dayalı olarak bir kişinin sesini taklit edebiliyor" dedi.

"TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR"

Yeni teknolojilerin, dezenformasyona karşı mücadelede yeni zorluklar ortaya çıkardığına işaret eden Jourova, dijital platformlardan yapay zekaya ilişkin yeni kurallar talep ettiğini anlattı.

Jourova, mevcut kuralların yapay zekanın son araçlarını kapsamadığını anımsatarak, Microsoft ve Google gibi yapay zeka alanındaki hizmet sağlayıcılarının, bunların dezenformasyon için kullanılmamasını önlemeye yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

"HEMEN ETİKETLENMESİ GEREKİYOR"

Yapay zeka tarafından üretilen dezenformasyonu yayma potansiyeline sahip hizmetleri sunan şirketlerin bu tür içeriği belirlemek ve bunu kullanıcılara açıkça etiketlemek için gerekli teknolojiyi devreye sokması gerektiğine dikkati çeken Jourova, "Yapay zeka içeriklerinin hemen şimdi etiketlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Jourova, Twitter'ın geçen hafta AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin de "Bunun bir hata olduğuna inanıyoruz. Twitter, bu kurallardan çıkarak çok dikkat çekti. Twitter'ın eylemleri ve AB yasalarına uyumu acilen ve dikkatlice incelenecektir" diye konuştu.

AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl uygulamaya girmişti.

Meta, Google, Twitter, ve Microsoft gibi 40 civarında büyük platform tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhüt ve önlem içeriyordu.

GOOGLE ETİKETLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Google, yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmak için görsel aramasına yeni özellikler eklediğini açıkladı. Bu yeni özelliklerle birlikte yapay zekâ araçları fotogerçekçi sahte ürünlerin oluşturulmasını önemsiz hale getirdiği belirtildi. Görsel arama sonuçları ek bilgiler içerecek ve yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, platformlar tarafından 'AI üretimi' şekilde etiketlenecek.

Geçen hafta Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrıldığını açıklamıştı.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na sunmuştu.

Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oyun dünyasını 2023’te neler bekliyor
TEKNOLOJİ Oyun dünyasını 2023’te neler bekliyor
Beyaz eşya devinden siber saldırı açıklaması
TEKNOLOJİ Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Türkiye'nin "yerli ve milli" teknoloji odaklı "Yatırım Haritası"
TEKNOLOJİ Türkiye'nin teknoloji odaklı "Yatırım Haritası"
ChatGPT sohbet robotu artık telefon uygulaması olarak Türkiye'de kullanılabilir!
TEKNOLOJİ ChatGPT Türkiye'de telefonlara geldi!
Arçelik'ten Sürdürülebilirlik Back2Life atölyesi
TEKNOLOJİ Arçelik'ten sürdürülebilir sanat atölyesi
Koç Holding ve Microsoft Türkiye'den yetenek programı
TEKNOLOJİ Koç Holding ve Microsoft Türkiye'den ortak yetenek ...
HUAWEI P60 Pro Türkiye'de
TEKNOLOJİ Fotoğraf odaklı yeni akıllı telefon
'Çocuklar en çok YouTube ve Google'ı kullanıyor'
TEKNOLOJİ Türkiye'de çocukların en çok kullandığı uygulamalar ...
AB Komisyonu çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi
TEKNOLOJİ AB Komisyonu çalışanlarından yapay zeka ...
Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 172 yükseldi
TEKNOLOJİ Hisseleri yüzde 172 yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.