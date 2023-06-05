AA / HABERTURK.COM

Dünya çapında yapay zekaya yönelik karşıt hareketler giderek genişliyor. Taraftarı ve kullananı olduğu kadar endişeleri de harekete geçiren yapay zeka teknolojisi ile ilgili bu kez etiketleme çağrısı geldi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, birliğin dezenformasyonu önlemek için uygulamaya başladığı dijital platformlara yönelik gönüllü kurallar hakkında Brüksel'de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

RİSKLER VE OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA KOYUYOR

Yeni yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artıran yollar ve ifadeler sunabileceğini ancak bunların karanlık bir yönü de olduğunu anlatan Jourova, yapay zekanın dezenformasyonun yayılması konusunda yeni riskler ve olumsuz sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Jourova, "Chat GPT gibi gelişmiş sohbet robotları, birkaç saniye içinde karmaşık, iyi kanıtlanmış içerik ve görseller oluşturma yeteneğine sahip durumda. Görüntü oluşturucular, hiç gerçekleşmemiş olayların gerçek görünümlü resimlerini oluşturabiliyor. Ses yazılımları, birkaç saniyelik bir örneğe dayalı olarak bir kişinin sesini taklit edebiliyor" dedi.

"TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR"

Yeni teknolojilerin, dezenformasyona karşı mücadelede yeni zorluklar ortaya çıkardığına işaret eden Jourova, dijital platformlardan yapay zekaya ilişkin yeni kurallar talep ettiğini anlattı.

Jourova, mevcut kuralların yapay zekanın son araçlarını kapsamadığını anımsatarak, Microsoft ve Google gibi yapay zeka alanındaki hizmet sağlayıcılarının, bunların dezenformasyon için kullanılmamasını önlemeye yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

"HEMEN ETİKETLENMESİ GEREKİYOR"

Yapay zeka tarafından üretilen dezenformasyonu yayma potansiyeline sahip hizmetleri sunan şirketlerin bu tür içeriği belirlemek ve bunu kullanıcılara açıkça etiketlemek için gerekli teknolojiyi devreye sokması gerektiğine dikkati çeken Jourova, "Yapay zeka içeriklerinin hemen şimdi etiketlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Jourova, Twitter'ın geçen hafta AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin de "Bunun bir hata olduğuna inanıyoruz. Twitter, bu kurallardan çıkarak çok dikkat çekti. Twitter'ın eylemleri ve AB yasalarına uyumu acilen ve dikkatlice incelenecektir" diye konuştu.

AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl uygulamaya girmişti.

Meta, Google, Twitter, ve Microsoft gibi 40 civarında büyük platform tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhüt ve önlem içeriyordu.

GOOGLE ETİKETLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Google, yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmak için görsel aramasına yeni özellikler eklediğini açıkladı. Bu yeni özelliklerle birlikte yapay zekâ araçları fotogerçekçi sahte ürünlerin oluşturulmasını önemsiz hale getirdiği belirtildi. Görsel arama sonuçları ek bilgiler içerecek ve yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, platformlar tarafından 'AI üretimi' şekilde etiketlenecek.

Geçen hafta Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrıldığını açıklamıştı.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na sunmuştu.

Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.