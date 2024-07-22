AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Düzenlemeye göre Sırp pasaporta sahip olanlar, Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun “Kosova'daki Sırpların insan hakları açısından küçük ama önemli bir zafer.” olduğunu bildirdi.