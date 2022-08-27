Abbasi Devleti Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri

Özellikle devlet yönetiminde ve askeriyede Türklerin de yer aldığı, bir dönem Büyük Selçuklular tarafından koruyuculuğunun da üstlendiği Abbasi Devleti başkenti neresidir? Abbasi Devleti ne zaman yıkıldı? İşte, tüm detaylar…

Abbasi Devleti Tarihi