Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın kutsanma ayininde o hareketi olay oldu! - Haberler

HABERTURK.COM / DHA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

MASKESİZ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs atlatan Trump'ın maskesiz olması ise dikkat çekti. Yüzlerce kişinin katıldığı ayin töreninde Trump'ın yanı sıra koronavirüse yakalanan diğer Beyaz Saray yetkililerinin de maskesiz olduğu görüntülendi.