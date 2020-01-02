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ABD Başkanı Donald Trump Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalayacaklarını duyurdu. Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre anlaşma Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle imzalanacak. Törende üst düzey Çinli yetkililer hazır bulunacak.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Atılacak imzanın ardından ileri bir tarihte Trump, anlaşmanın ikinci aşamasının müzakereleri için Çin'in başkenti Pekin'e seyahat edecek.

ATRIM ÜRÜNÜ ALMAYI TAAHHÜT ETTİ

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre göre, Çin 2020 yılında 50 milyar dolar tutarında ABD tarım ürünü satın almayı taahhüt etti. ABD de bunun karşılığında 15 Aralık 2019’da 156 milyar dolar tutarında Çin malı için yürürlüğe girecek olan tarifelerden vazgeçti. ABD Ticaret Temsilciliği yaptığı açıklamada, 120 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik verginin yüzde 7,5'e düşürüldüğünü, 250 milyar dolarlık Çin ürünü üzerindeki yüzde 25 verginin ise olduğu şekilde korunduğunu bildirdi.

2018 MART AYINDA BAŞLADI

2018 yılı Mart ayında ABD’de Çin’e karşı yürütülen soruşturma; Çin’de yabancı sermayeye kısıtlamalar getirildiği, bu ülkede yatırım yapan ABD’li firmalara teknoloji transferi konusunda baskı uygulandığı ve pazar serbestliğinin yabancı firmalar aleyhine bozulduğunu tespit etmişti. Ayrıca bu soruşturma sonuçları, Çin hükümetinin yüksek teknoloji firmalarının satın alınması konusunda stratejik bir yol izlediğini ve ABD bilgisayar ağlarından teknik bilgileri çaldığını iddia etmişti.

Beyaz Saray bu delilleri kullanarak, ABD’nin Çin’e karşı en fazla ticaret açığı verdiği çelik ve alüminyuma 23 Mart 2018 itibarıyla 60 milyar dolar değerinde tarife uygulamaya başladı. Çin de buna misilleme olarak 3 milyar dolar değerindeki 128 farklı ürünü kapsayan ABD malına tarife uygulayacağını açıkladı. Yaklaşık 21 ay önce bu şekilde başlayan tarifeler ve misillemeler dönemi, ABD tarafından toplam değeri 200 milyar dolar olan Çin menşeli ürüne 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla getirilen yüzde 10 gümrük vergisi ile devam etti. Aynı gün bu tarifelere Çin 60 milyar dolarlık bir misilleme yaptı.