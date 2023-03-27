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ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkım yaratan hortumlarda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Durumu Servisi, yeni hortum uyarısında bulundu. Yaşanan afetin son 50 yılın en büyük hortumu olduğu belirtildi

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HABERTURK.COM / AA

  • ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin hayatını kaybettiği hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

     

     
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan hortum sonrası, Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yeni hortum uyarısı geldi
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Uyarı, Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yapıldı.
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

     

     
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Kurtarma ekipleri, doğal felaketin ikinci gününde de enkaz altında canlı ararken, bölge halkı evlerinin yıkıntıları arasında değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

     

     
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Rolling Fork kasabasının genellikle düşük gelirlilerden oluşan halkının, son 50 yılın en büyük hortumu olduğu belirtilen afet nedeniyle büyük zarar gören evlerini tekrar yaşanır hale getirmek için uğraştığı görüldü.

     

     
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Kasırga benzeri hava fenomenlerini raporlayan Ulusal Hava Durumu Servisi, Rolling Fork'u vuran hortumun 5 üzerinden 4 şiddetinde olduğunu ve hızının saatte 300 kilometrenin üzerine çıktığı anların tespit edildiği bilgisini paylaştı.

     

     
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    23 Mart akşamı, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir hortum konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

    Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı
  • ABD'de hortum büyük yıkım yarattı: Mississippi ve Louisiana eyaletleri için yeni hortum uyarısı

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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