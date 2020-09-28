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ABD'li bir yargıç, Trump yönetiminin Apple ve Google online satış platformlarından Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un

indirilmesini yasaklayan kararını geçici olarak durdurdu. ABD'nin Washington Bölge Yargıcı Carl Nichols, dün geç

saatlerde açıkladığı ihtiyati tedbirle 12 Kasım'da yürürlüğe girecek olan TikTok'u indirme yasağını askıya aldı. Yargıç Nichols'ın kararının yazılı detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı "tedbir kararına hemen uyacağını" açıkladı. Bakanlığın, TikTok yasağını savunduğu açıklama metninde hükümetin temyize gidip gitmeyeceği konusunda bir bilgi ise yer almadı. Mahkemenin tedbir kararı, ABD'de yeni kurulacak TikTok Global şirketi için Walmart Inc ve Oracle Corp şirketlerinin ön anlaşma koşullarını görüştükleri bir zamana rastladı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Ancak şirkette kimin çoğunluk hisselerine sahip olacağı gibi anlaşmanın kilit önemdeki koşulları üzerinde hala uzlaşma sağlanamadı. TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance ise yapılacak herhangi bir anlaşmanın Çin'in onayından geçmesinin gerektiğini açıklamıştı.

TikTok, mahkemenin yasağı durdurmaya yönelik aldığı tedbir kararından ötürü mutluluk duyduğunu açıkladı. Trump yönetimi, iki hafta önce WeChat ve TikTok'u ABD'deki elektronik medya satış platformlarından çıkaracağını açıklamıştı. Bu yasağın gerçekleşmesi halinde Çin'in sahip olduğu bu mobil uygulamaları ABD'lilerin mobil cihazlarına indirmeleri yasaklanmış olacaktı.