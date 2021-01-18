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ABD'de net kısa dolar pozisyonları yaklaşık 10 yılın zirvesinde

ABD piyasalarında yatırımcıların net kısa dolar pozisyonları 34 milyar doları aşarak Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de net kısa dolar pozisyonları yaklaşık 10 yılın zirvesinde
Reuters

ABD piyasalarında yatırımcıların yeni mali destek paketinin doların çekiciliğini daha da azaltacağı beklentisiyle aldıkları net kısa pozisyonların büyüklüğü geçen hafta 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD Vadeli İşlem Komisyonu'nun (CFTC) Cuma günü yayınladığı verilere dayanarak Reuters tarafından yapılan hesaplamaya göre yatırımcıların net kısa dolar pozisyonlarının değeri 12 Ocak ile biten haftada 30.57 milyar dolardan 34.04 milyar dolara çıktı.Bu

Mayıs 2011'den bu yana en yüksek kısa pozisyonu. Yatırımcıların riskli varlıklara yönelik artan iştahı güvenli liman dolara olan talebi olumsuz etkilerken, döviz spekülatörleri Mart ayı ortasından bu yana net kısa dolar pozisyonu alıyorlar.

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