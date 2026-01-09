ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi 70 binlik artış yaşanması yönündeydi. Aralıkta işsizlik oranı yüzde kasım ayındaki yüzde 4,5'lik seviyesinden yüzde 4,4'e geriledi.

Aralık verisiyle beraber 2025 yılı genelinde tarım dışı istihdam 584 bin artmış oldu. Bu rakam, 2024’te kaydedilen 2 milyonluk artışın oldukça altında kaldı.

Aralık ayında yiyecek ve içecek hizmetlerindeki istihdam 27 bin arttı. Sağlık sektöründe istihdam 21 bin artarken, söz konusu artışın16 bini hastanelerden geldi. Sosyal yardım istihdamı ise 17 bin yükseldi.

Bunlara karşılık geçen ay perakende ticarette istihdam 25 bin azaldı. Federal kamu istihdamı 2 bin arttı, ancak geçen yılın ocak ayındaki zirvesinden bu yana toplam düşüş 277 bin oldu.

FED'İN PAS GEÇMESİ BEKLENİYOR

İstihdam piyasasında zayıflama sinyallerine rağmen,bugün itibarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in bu ay faizi sabit bırakacağı beklentisinin korunduğuna, yılın ilk faiz indiriminin ise hazirana kadar yapılabileceğine işaret ediyor.