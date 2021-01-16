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ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi

ABD'de Donald Trump yönetiminin idam cezası infazlarına geçen yıl temmuzda yeniden başlamasının ardından bu sabaha karşı 13. idam gerçekleştirildi

ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi
AA

Amerikan medyasına yansıyan habere göre, 48 yaşındaki Dustin Higgs, Indiana eyaletindeki federal cezaevinde zehirli iğne kullanılarak cumartesi sabaha karşı yerel saatle 01.23'te idam edildi.

1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının öldürülmesi olayında azmettirici olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Higgs, idamından önceki son sözlerinde "masum olduğunu" savundu.

Böylece geçen yıl temmuz ayında yeniden federal idam cezası infazlarına geri dönen Trump yönetimi, yaklaşık 6 aylık süre içinde 13. idam cezası infazını uygulamış oldu.

13 Ocak'ta da 52 yaşındaki Lisa Montgomery adlı kadın aynı yöntemle idam edilmiş ve 68 yıldan sonra ilk kez federal bir kadın mahkum hakkındaki idam kararı infaz edilmişti.

ABD, 2003 yılında, idam cezası alan federal mahkumların infazını askıya almıştı.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, federal mahkumların idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

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