ABD'de tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık bazda ise enflasyon 2012'den beri en yüksek artışı gerçekleştirdi. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre TÜFE Haziran'da aylık % 0.1, yıllık % 2.9 arttı.

Beklenti aylık %0.2, yıllık % %2.9 artıştı. Çekirdek enflasyon ise yıllık %2.3 ile Ocak 2017'den beri en büyük artışı kaydetti, aylık artış ise %0.2 oldu. Enerji maliyetleri bu dönemde %0.3 düştü.

Yükselen enflasyon Fed'in daha hızlı faiz artırması için gerekçe oluşturuyor.

(Bloomberg HT)