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ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

Türkiye'den geçmiş yıllarda ABD'ye kaçırılıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle yurda getirilen 12 tarihi eser için Antalya Arkeoloji Müzesi'nde özel bölüm oluşturuldu. Sergi, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak

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DHA
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan binlerce tarihi eserin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar neticesinde, ABD'den 12 eser yurda döndü. DHA'nın haberine göre şu ana kadar toplamda 23 bine yakın tarihi eser kaçırıldığı ülkelerden Türkiye'ye geri getirilirken, en son ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda ABD'ye kaçırılan 12 esere daha el konularak, ülkeye iadesi sağlandı.
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    ANTALYA MÜZESİ'NDE ÖZEL BÖLÜM

    New York Başkonsolosluğu'nda 22 Mart Çarşamba günü düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti'ne teslimi gerçekleştirilen 12 tarihi eser, Türk Hava Yolları'nın kargo birimi aracılığıyla Antalya'ya getirildi. Aralarında Roma İmparatoru Lucius Verus'un gerçek boyutlarda nadir bir bronz heykeli, 2 adet tunç boğa arabası, Roma dönemi askeri diploma, Urartu dönemine ait terakota vazo, Perge Antik Kenti'nden heykel başı, Killia mermer idolü, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü gibi eserlerin yer aldığı toplam 12 tarihi eser için Antalya Müzesi'nde özel bir bölüm oluşturuldu.
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    AÇILIŞI BAKAN ERSOY YAPACAK

    Antalya Müzesi'nde daha önce de yine yurt dışına kaçırılmış ve geri getirilen Herakles Lahdi, Yorgun Herakles Heykeli ve yine birçok lahdin de bulunduğu alanda, yurt dışından yeni gelen 12 eser için alan hazırlandı. Roma İmparatoru Lucius Verus'un gerçek boyutlarda nadir bronz heykeli görülebilirken, diğer eserler ise özel kutular içerisinde henüz açılmadı. 12 eser 31 Mart Cuma günü saat 11.00'de Antalya Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık üst düzey yetkililerinin katılacağı tören sonrasında sergilenmeye başlanacak.
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    FARKLI İLLERDEN KAÇIRILMIŞ 12 ESER

    Antalya, Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa ve Doğu Anadolu gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ABD'den iadesi sağlanan 12 tarihi eserin listesi ise şu şekilde; Tunç boğa arabası, Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrark heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Lucius Verus heykeli.
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    ENDER BRONZ HEYKELLERDEN BİRİ

    Lucius Verus heykelinin, Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik köyünün 2,5 kilometre güneyindeki Dikmen Tepesi'nde bulunan Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısında gerçekleştirilen kaçak kazılarda ele geçirildiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. 
  • ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

    Tanrılaştırılmış Roma imparatorları için inşa edilen Sebasteion yapısından kaçırılan M.S. 161-169 yıllarında hüküm sürmüş Roma İmparatoru Lucius Verus'a atfedilen heykel, günümüze ulaşabilmiş insan boyutunda ender bronz heykellerden biri olarak görülüyor. Antik dönem bronz heykellerinin birçoğunun eritilip başka alanlarda kullanılması nedeniyle günümüze nadiren ulaştıkları belirtiliyor.

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