Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.254,83 %0,44
        DOLAR 43,1534 %0,08
        EURO 50,3598 %0,06
        GRAM ALTIN 6.376,25 %0,14
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 118,81 %0,62
        BITCOIN 91.489,00 %0,57
        GBP/TRY 58,1761 %0,15
        EUR/USD 1,1665 %-0,02
        BRENT 64,06 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.425,16 %0,14
        Haberler Ekonomi Enerji ABD'den kritik mineraller çağrısı - Enerji Haberleri

        ABD'den kritik mineraller çağrısı

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, başta nadir toprak elementleri olmak üzere kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve çeşitlendirilmesine yönelik bir maliye bakanları toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 07:25 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den kritik mineraller çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore ve İngiltere'den maliye bakanı düzeyinde yetkililerin katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD İhracat-İthalat Bankası Başkanı John Jovanovic ile JPMorgan Genel Müdürü Jay Horine'in öncelikli odak alanlarına ilişkin sunumlar yaptığı kaydedildi.

        Görüşmelerde yetkililerin kritik minerallerin tedarik zincirlerindeki temel kırılganlıkların hızla ele alınması gerektiği konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "ABD tarafı, halihazırda hayata geçirdiği adımlar ve yatırımların yanı sıra, dayanıklı, güvenli ve çeşitlendirilmiş kritik mineral tedarik zincirleri oluşturmak için planlanan ilave adımları paylaştı" ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Bessent'in ülkelerin ayrışma yerine temkinli risk azaltma yaklaşımını benimseyeceği yönündeki iyimserliğini dile getirdiği aktarıldı.

        Bessent'in kritik mineraller tedarik zincirlerinin aşırı derecede yoğunlaşmış ve kesintiler ile manipülasyona açık hale geldiğini söylediği kaydedilen açıklamada, "Katılımcıları tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya çağıran Bessent, kararlı adımlar ve kalıcı çözümler için birbirlerinden öğrenmeye ve hızlı biçimde birlikte çalışmaya gösterdikleri isteklilik nedeniyle teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Siber dolandırıcılık" operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39unun tutuklandığını bildirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda