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        Haberler Dünya ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı | Dış Haberler

        ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı

        Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI, temsilidir

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