ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı ve Tahran "temelde" yaklaşımını değiştirmediği sürece daha fazla adım atma tehdidinde bulundu. Beyaz Saray, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini bir açıklamayla duyurdu.

ANLAŞMADAN KISMEN ÇEKİLDİ

İran'ın petrol dışı en büyük ihracat gelirlerini oluşturan demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörleri, ülkenin ihracatın

yüzde 10'unu oluşturuyor. İran 2015'de imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki "bazı taahhütleri" uygulamayı bırakmaya başladığını dün açıklamış ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan ülkelerin ABD yaptırımlarına karşı İran'ı korumadıkları takdirde daha fazla adım atma tehdidinde bulunmuştu.

PETROL İHRACATINI HEDEF ALDI

Trump yönetimi, geçen yıl Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve sonrasında Tahran yönetiminin petrol

ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.