ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı ve Tahran "temelde" yaklaşımını değiştirmediği sürece daha fazla adım atma tehdidinde bulundu. Beyaz Saray, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini bir açıklamayla duyurdu.
ANLAŞMADAN KISMEN ÇEKİLDİ
İran'ın petrol dışı en büyük ihracat gelirlerini oluşturan demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörleri, ülkenin ihracatın
yüzde 10'unu oluşturuyor. İran 2015'de imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki "bazı taahhütleri" uygulamayı bırakmaya başladığını dün açıklamış ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan ülkelerin ABD yaptırımlarına karşı İran'ı korumadıkları takdirde daha fazla adım atma tehdidinde bulunmuştu.
PETROL İHRACATINI HEDEF ALDI
Trump yönetimi, geçen yıl Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve sonrasında Tahran yönetiminin petrol
ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.
YORUMLAR