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ABD'li ekonomist açıkladı! İşte tüm zamanların en zengini!

Genel

Rockefeller Ailesi'nin büyükbabası John Davidson Rockefeller’in servetinin, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahip olduğu sermayenden 3 kat fazla olduğu belirlendi. John Davidson Rockefeller’in 19. Yüzyılın sonunu ve 20. Yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu

dünyanın en zengin insanı

Bloomberg Ajansı'nın aktardığı ve Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Amerikalı ekonomist Samuel Williamson, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un elinde bulundurduğu sermayenden 3 kat fazla servete sahip olan Rockefeller Ailesi'nin büyükbabası John Davidson Rockefeller’in, Batı medeniyet tarihinin en zengin insanı olduğunu açıkladı.

20'NCİ YÜZYILIN BAŞINDA 1.5 MİLYAR DOLAR

Habere göre ABD’nin ilk milyarderi olan Rockefeller'in, 19. Yüzyılın sonunu ve 20. Yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu.

JEFF BEZOS'U ÜÇE KATLARDI İDDİASI

Rockfeller’in gelirlerinin aynı oranda çoğalmaya devam edeceğini hesaplayan uzmanlar, ilk Amerikalı milyarderin sermayesinin, şu anda yaklaşık 117 milyar dolarlık serveti olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sermayesinin 3 katına ulaşabileceğini belirledi. Williamson, geçmişteki zengin iş adamlarının ve kraliyet aile üyelerinin gelirlerinin, şimdiki milyarderlerin elde ettikleri kazancın çok üzerinde olduğundan emin. ABD’li ekonomist, farklı dönemlerdeki zenginlerin sahip oldukları servetleri, gelirleri ile ülkelerin GSYİH’sı arasında orantı yaparak karşılaştırıyor.

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