        Haberler Dünya "Açık savaş suçu" | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Murphy, Trump'ın İrana yönelik tehditlerini "açık savaş suçu" olarak nitelendirdi

        ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 10:45 Güncelleme:
        "Açık savaş suçu"
        Senatör Murphy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın İran'a yönelik söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran'daki köprü ve enerji santrallerinin hedef alınmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına katkı sağlamayacağını belirten Murphy, bu durumun ABD'nin itibarına zarar vereceğini kaydetti.

        Murphy, Trump'ın "askeri hedef seçiyormuş gibi bile davranmadığını" ve "ulusal panik yaratmak için on binlerce sivili öldürmeye hazır olduğunu" ileri sürerek, İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.

        Trump'ın gazetecilere, "gelecek hafta kitlesel savaş suçları işleyeceğini söylediğini" de belirten Murphy, Cumhuriyetçi Parti liderlerine Trump'ı durdurma çağrısı yaptı.

        Öte yandan, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Senatör Bernie Sanders da Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Schumer, milyonlarca ABD'linin Paskalya dolayısıyla bir araya geldiği bir günde Trump'ın söz konusu söylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtirken, Jeffries ve Sanders da söz konusu açıklamaları "tehlikeli" ve "dengesiz" olarak nitelendirdi.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuş, aksi takdirde İran'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını savunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e saldırı

        İran'ın İsrail'in merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenler çaldı (İHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni