ABD'li senatörlerden Biden'a Filistin için iki devletli çözüm çağrısı

ABD'de 19 Demokrat Partili senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak, Gazze'deki insani duruma ilişkin iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

ABD'li senatörler, Gazze'de yaşanan "insani kriz"e çözüm bulunabilmesi için Biden'a "cesur diplomatik adımlar" atmasını talep ettikleri mektup yazdı.

Delaware senatörü Tom Carper öncülüğündeki 19 Demokrat Partili senatör, Biden'dan Filistin'de iki devletli çözüm için aksiyon almasını isteyerek, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş, yıkıma ve on binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır. Sizi bu kriz döneminde cesur diplomatik adımlar atmaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.