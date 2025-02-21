ABD'li şirketin araç muayene ihalesine katılması dünyada ses getirdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için başlattığı ihale sürecine başvurular 10 Şubat’ta tamamlandı.

Teklif verenler arasında, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da yılda 30 milyondan fazla aracı muayene eden Opus’un, Met-Gün Group ile Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA ile kurduğu ortaklık da yer aldı.

Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte, geçmişte Opus tarafından satın alınmıştı.

Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif Haberi Görüntüle

TV 100'ün haberine göre, ABD merkezli araç muayene işletmecisinin Türkiye’deki ihalede kendisini göstermesi dünya basınında da yankı buldu. Özellikle Latin Amerika’daki gazeteler ve internet siteleri Opus’un ihaleye katılmasını sayfalarına taşıdı.

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Haberlerde, Opus’un trafik kazalarında etkili bir azalma ve hava kalitesinde iyileşme vaat ettiği, her pazara ayrı uyarlanmış teknolojileri ile yüzde 30 daha hızlı muayene yapabildiği anlatıldı.

'UZMANLIĞIMIZI TÜRKİYE’YE TAŞIMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

Opus Grup Latin Amerika Başkanı Alfredo Granai de gazetelere yaptığı açıklamada, "Araç muayenesi ve akıllı araç desteği alanında küresel bir lider olan Opus, son teknoloji aracılığıyla yol güvenliğini ve çevre korumasını ilerletmeye kendini adamıştır. Yerel grup Met-Gün ile ortaklığımız aracılığıyla uzmanlığımızı Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazara taşımaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

İHALEYİ KAZANAN 2047'YE KADAR İŞLETECEK

Araç muayene istasyonlarının 2047 yılına kadar yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihalede, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu teklif verdi.

24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacak.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi de 14.08.2027 tarihinde sona erecek.